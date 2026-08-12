Команда Этери Тутберидзе проведёт 23 августа открытую тренировку в Москве

Команда заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе проведёт у себя на тренировочном катке в Москве 23 августа открытую тренировку. Об этом сообщила пресс-служба Team Tutberidze у себя в телеграм-канале.

«Дорогие наши зрители, мы к вам с прекрасной новостью! 23 августа в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе пройдёт открытая тренировка Team Tutberidze.Это возможность первыми увидеть новые программы, а также заглянуть в тренировочный процесс команды и посмотреть, как фигуристы готовятся к новому сезону. Ждём вас! Давайте вместе откроем этот важный сезон», – говорится в анонсе мероприятия. Также в посте была прикреплена ссылка для покупки входных билетов.