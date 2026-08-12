15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Сегодня стартуют контрольные прокаты среди спортивных пар юниорской сборной России

Сегодня стартуют контрольные прокаты среди спортивных пар юниорской сборной России
Комментарии

Сегодня, 12 августа, в подмосковном Новогорске начинаются контрольные прокаты спортивных пар юниорской сборной России по фигурному катанию. В первый день проходят прокаты коротких программ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком участников мероприятия и порядком выхода фигуристов на лёд. Прокаты фигуристов стартовали в 14:45 мск.

Фигурное катание. Контрольные прокаты юниорской сборной России – 2026. Спортивные пары. Короткая программа. Порядок выхода фигуристов на лёд

1. София Диана Касинс/Александр Брегей.

2. Полина Сажина/Алексей Белкин.

3. Кира Доможирова/Илья Вегера.

4. Арина Парсегова/Матвей Богданов.

5. Зоя Ковязина/Дмитрий Родионов.

6. Альбина Камалдинова/Степан Маришин.

7. Полина Шешелева/Егор Карнаухов.

8. Таисия Гусева/Даниил Овчинников.

Материалы по теме
«Лена не хочет подводить сборную». Почему лучшая юниорка России отказалась от Гран-при?
«Лена не хочет подводить сборную». Почему лучшая юниорка России отказалась от Гран-при?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android