Сегодня стартуют контрольные прокаты среди спортивных пар юниорской сборной России

Сегодня, 12 августа, в подмосковном Новогорске начинаются контрольные прокаты спортивных пар юниорской сборной России по фигурному катанию. В первый день проходят прокаты коротких программ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком участников мероприятия и порядком выхода фигуристов на лёд. Прокаты фигуристов стартовали в 14:45 мск.

Фигурное катание. Контрольные прокаты юниорской сборной России – 2026. Спортивные пары. Короткая программа. Порядок выхода фигуристов на лёд

1. София Диана Касинс/Александр Брегей.

2. Полина Сажина/Алексей Белкин.

3. Кира Доможирова/Илья Вегера.

4. Арина Парсегова/Матвей Богданов.

5. Зоя Ковязина/Дмитрий Родионов.

6. Альбина Камалдинова/Степан Маришин.

7. Полина Шешелева/Егор Карнаухов.

8. Таисия Гусева/Даниил Овчинников.