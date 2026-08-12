Александра Бойкова и Дмитрий Козловский показали подборку фото из поездки в Монреаль

Чемпионы Европы, трёхкратные чемпионы России по фигурному катанию Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, опубликовали у себя на страницах в соцсети фотографии, сделанные во время поездки в канадский город Монреаль. Там спортсмены поставили короткую программу у хореографа Ромэна Агенауэра, а также посетили теннисный турнир категории «Мастерс».

Фото: Личный архив Александры Бойковой

Фото: Личный архив Александры Бойковой

Фото: Личный архив Дмитрия Козловского

Фото: Личный архив Дмитрия Козловского

Ромэн Агенауэр, с которым в Монреале работала российская пара, известен по сотрудничеству с лидерами мировых танцев на льду — трёхкратными чемпионами Олимпийских игр Тессой Вирту и Скоттом Мойром, двукратным олимпийским чемпионом Гийомом Сизероном и двумя его партнёршами — Лоранс Фурнье Бодри и Габриэлой Пападакис.