Бенуа Ришо рассказал детали начала сотрудничества с Камилой Валиевой

Известный французский хореограф Бенуа Ришо рассказал, как началось его сотрудничество с российской фигуристкой Камилой Валиевой, которая в августе 2026 года участвует в тренировочном лагере специалиста. В мае Ришо поставил в Москве Валиевой одну из программ на новый сезон.

«Мы начали обсуждать совместную работу ещё зимой, нас представили друг другу общие знакомые. Но долго было непонятно, как получится это организовать и сколько у нас будет времени. Когда я понял, что мой график в Москве позволяет нам поработать, сразу связался с командой Камилы.

Со Светланой [Соколовской] мы постоянно переписываемся, Камила каждый день отправляет ей видео с тренировок. Я очень благодарен Светлане за доверие. Нас познакомил Алексей Горшков, спасибо ему, и мы несколько раз очень хорошо пообщались в Новогорске. Думаю, она поняла, что я за человек, каких принципов придерживаюсь в хореографии и работе. Моя задача – помочь спортсменам и всегда быть на их стороне.

Соколовская предоставила мне полную свободу в работе с Камилой. Перед её прилётом она рассказала, над чем они работали и на что нужно обратить внимание. Она относится к Камиле как к взрослому человеку, чувствуется, что работа строится вокруг фигуристки, а не то, что спортсмен работает на тренера.

Это партнёрские отношения: если Камила хочет что-то попробовать, это сделают, а если что-то неудобно или не нравится, её мнение уважают и прислушиваются к нему», — цитирует Ришо Sports.ru.