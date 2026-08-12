«Давайте честно: Валиева — огромный талант». Бенуа Ришо — о российской фигуристке

Французский хореограф Бенуа Ришо рассказал о своих впечатлениях от работы с российской фигуристкой Камилой Валиевой, которая летом 2026 года участвует в тренировочных сборах специалиста в Анже.

«Чем больше проходит времени, тем больше я узнаю её как человека: что чувствует, в каком настроении, чем живет и о чём мечтает. Конечно, невозможно хорошо узнать кого-то за две недели, но моя работа — понять, что за спортсмен со мной работает, что у него в голове. Мне кажется, у нас сложились очень тёплые отношения, мы смогли наладить хороший контакт.

С ней очень легко и удобно работать: Камила ведёт себя очень естественно и открыта всему новому. Она внимательно слушает и очень быстро всё схватывает.

Сейчас идёт уже вторая неделя её тренировок в Анже — в нашей системе, с нашими тренерами. Она много работает с Седриком Туром, они хорошо сработались. Но давайте честно: Валиева — огромный талант, она и так практически не допускает технических ошибок», — приводит слова Ришо Sports.ru.