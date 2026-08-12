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Стала известна музыка Андрея Мозалёва для короткой программы сезона-2026/2027

Стала известна музыка Андрея Мозалёва для короткой программы сезона-2026/2027
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Стала известна композиция, под которую будет выступать в короткой программе бронзовый призёр чемпионата России — 2022 фигурист Андрей Мозалёв в грядущем сезоне-2026/2027.

Новая программа спортсмена поставлена под песню американского музыканта Принса Purple Rain. Постановщиками выступили Даниил Глейхенгауз и Этери Тутберидзе. Об этом сообщило Okko Sport, показав процесс постановки программы.

Андрею Мозалёву 23 года. Он является участником Олимпийских игр — 2022 в Пекине, где занял итоговое 19-е место. В начале 2024 года фигурист сменил тренерский штаб, перейдя от Кирилла Давыденко к Тутберидзе. На последнем чемпионате России Мозалёв занял шестое место и вошёл в состав сборной команды.

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