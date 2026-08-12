«Горжусь и днём, и ночью, на работе, и даже на грядке». Трусова задала вопросы дедушке

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года российская фигуристка Александра Трусова задала несколько вопросов своему дедушке.

— Сэкономить на мне или на себе?

— Всю жизнь на себе экономлю. Ты же знаешь, у нас в семье все девочки.

— Что ты выберешь: я узнаю твой самый большой секрет или ты мой?

— Ты знаешь больше, потому что дед как на ладони.

— Что бы ты выбрал: чтобы я была лживой, но богатой, или честной, но бедной?

— Богато не жили, и незачем начинать, поэтому честной и бедной. Это правильнее, чем быть богатым и бессовестным.

— Сколько раз ты мне врал, чтобы не обидеть?

— Наверное, раз 999 тысяч.

— Что бы ты выбрал: чтобы я много материлась или много курила?

— Можно и то, и другое исключить из жизни.

— Ты гордишься мной и почему?

— Горжусь и днём, и ночью, и во сне, и на работе, и даже на грядке. У меня даже кепка есть с твоими знаками (смеётся), — сказал дедушка Александры в видео на странице фигуристки в соцсети.