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«Горжусь и днём, и ночью, на работе, и даже на грядке». Трусова задала вопросы дедушке

«Горжусь и днём, и ночью, на работе, и даже на грядке». Трусова задала вопросы дедушке
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года российская фигуристка Александра Трусова задала несколько вопросов своему дедушке.

— Сэкономить на мне или на себе?
— Всю жизнь на себе экономлю. Ты же знаешь, у нас в семье все девочки.

— Что ты выберешь: я узнаю твой самый большой секрет или ты мой?
— Ты знаешь больше, потому что дед как на ладони.

— Что бы ты выбрал: чтобы я была лживой, но богатой, или честной, но бедной?
— Богато не жили, и незачем начинать, поэтому честной и бедной. Это правильнее, чем быть богатым и бессовестным.

— Сколько раз ты мне врал, чтобы не обидеть?
— Наверное, раз 999 тысяч.

— Что бы ты выбрал: чтобы я много материлась или много курила?
— Можно и то, и другое исключить из жизни.

— Ты гордишься мной и почему?
— Горжусь и днём, и ночью, и во сне, и на работе, и даже на грядке. У меня даже кепка есть с твоими знаками (смеётся), — сказал дедушка Александры в видео на странице фигуристки в соцсети.

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