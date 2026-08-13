«С нетерпением жду». Японская чемпионка мира — о возвращении российских фигуристов

Четырёхкратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Мао Симада высказалась о скором возвращении российских фигуристов на международную арену. Японка заявила, что с нетерпением ждёт момента, когда сможет увидеть их четверные прыжки.

«Я с нетерпением жду возможности увидеть четверные прыжки. Думаю, я многому смогу научиться», — приводит слова Симады Nikkan Sports.

Часть российских фигуристов получила возможность выступить в новом соревновательном сезоне в нейтральном статусе на основании соответствующего решения ISU. С 4 по 6 сентября в Токио (Япония) пройдёт турнир категории «челленджер», он станет первым после допуска, на котором выступят россияне.