Видео: Евгений Плющенко пообещал фигуристкам айфон за изучение нового прыжка

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко обратился к своим ученицам Ксении Синицыной и Веронике Яметовой, пообещав подарить новый телефон от компании Apple той из них, кто первой исполнит тройной аксель чисто.

«Кто из вас тройной аксель чисто первая сделает, той айфон подарю. Или айпад. Всё, договорились!» — сказал Плющенко в видео, опубликованном «Ангелами Плющенко» в социальных сетях.

22-летняя Синицына — бронзовый призёр чемпионата России (2024), чемпионка юношеских Олимпийских игр 2020 года в командном турнире.

19-летняя Яметова — победительница финала Кубка России 2022 года.