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«Сделаем официальное заявление с Алиной». Министр спорта Татарстана — о школе Загитовой

«Сделаем официальное заявление с Алиной». Министр спорта Татарстана — о школе Загитовой
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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал о текущем статусе строительства школы фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой, отметив, что сделает официальное заявление вместе со спортсменкой.

«Всё по графику, центр будет построен, всё вовремя. По школе есть «штрихи». Сделаем официальное заявление с Алиной», — приводит слова Леонова ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось, что строительство центра фигурного катания в Казани должно быть завершено к 30 августа, а уже на следующий день запланировано торжественное открытие школы. Также появлялась информация, что Загитова недовольна оформлением здания.

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