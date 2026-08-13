В России официально покажут юниорский этап Гран-при ISU с участием Дзепки и Лазарева

Okko станет официальным вещателем юниорского этапа Гран-при в Сиане с участием россиян. Соревнования пройдут с 20 по 22 августа, они станут первым официальным международным стартом для фигуристов из России под эгидой ISU с 2022 года.

В первом этапе Гран-при в Сиане из россиян примут участие Лев Лазарев, София Дзепка (оба — одиночное катание), Полина Шешелева/Егор Карнаухов (спортивные пары), Мария Фефелова/Артём Валов (танцы на льду).

Напомним, 30 июня ISU официально допустил как юниоров, так и взрослых российских фигуристов до международных соревнований в статусе нейтральных атлетов. Первым стартом для взрослых спортсменов должен стать «челленджер» в Японии в начале сентября.