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Евгения Медведева рассказала о своей активности в ледовых шоу до конца 2026 года

Евгения Медведева рассказала о своей активности в ледовых шоу до конца 2026 года
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева рассказала о своих творческих планах, связанных с ледовыми шоу.

«Совсем скоро (2 октября. – Прим. «Чемпионата») состоится моё ледовое шоу. В прошлом году мы очень успешно провели шоу на тему «Дискотека 2000-х», собрали «ЦСКА-Арену». Сделали танцпол практически прямо на льду. Это было динамично, весело, были знакомые с детства песни, их пели наизусть. Все танцевали, веселились, в том числе и фигуристы. Мне было важно, чтобы не только зрителям, но и самим фигуристам было весело. У нас это получилось в прошлом году, и мы решили в этом году уйти чуть-чуть в прошлое и сделать «Дискотеку 1990-х».

Также этой зимой будет премьера «Лебединого озера» — шоу Евгения Плющенко, где я буду в роли Белого лебедя Одетты, а Ильдар (танцовщик и хореограф Ильдар Гайнутдинов, жених Медведевой. – Прим. «Чемпионата») – в роли Принца. Ильдар будет танцевать на сцене, а я буду на льду. В роли Одиллии выступит Алёна Косторная. Это будет ближе к Новому году», — приводит слова Медведевой «РИА Новости Спорт».

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