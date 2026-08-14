Плющенко-младший: хотелось бы пойти играть в медиафутбол, я бы там прикольно смотрелся

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, заявил о желании стать частью медиафутбольной лиги после завершения карьеры фигуриста.

«Хотелось бы после фигурного катания, как я закончу карьеру, пойти играть в медиафутбол — в принципе я так, наверное, и буду делать. Ну, конечно, хотелось бы, как Анар (Абдуллаев, стример, сыграл за 2DROTS в Кубке России. – Прим. «Чемпионата») выбежать, поиграть чуть-чуть — было бы прикольно. Стать прям полноценным воспитанником 2D — наверное, нет: я не думаю, что смог бы дорасти до уровня основы — там Пога, Мазур, ребята, которые очень круто играют… Но на уровне медийных поиграть просто для себя в Медиалиге — конечно. Есть ли у меня амбиции стать участником канала 2DROTS? Да, конечно. Я медийный. Аудитория у меня не маленькая. Меня много кто знает. Мне кажется, я бы там прикольно смотрелся», — сказал Плющенко-младший телеграм-каналу 13TEAM.