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«Придёт время, всё узнаете». PR-менеджер Петросян — о новом тренере Аделии

«Придёт время, всё узнаете». PR-менеджер Петросян — о новом тренере Аделии
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Нина Пономарёва, PR-менеджер трёхкратной чемпионки по фигурному катанию Аделии Петросян, у себя в телеграм-канале «Как по маслу» намекнула на возвращение спортсменки к тренировкам после ухода из штаба Этери Тутберидзе.

Пономарёва опубликовала кадры с фотосессии Петросян, сделанные во время тренировки на льду. В комментариях болельщица спросила, на какой арене были сделаны снимки, на что Пономарёва ответила, что обо всём будет известно, когда «придёт время».

20 июля стало известно, что Петросян после многолетней совместной работы покинула группу Этери Тутберидзе. В феврале 2026 года спортсменка выступила на Олимпийских играх в Милане, где заняла шестое место. Точные причины прекращения сотрудничества обе стороны не озвучивали.

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