15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Аделия Петросян была замечена на тренировке в мерче призёра ОИ-2014 Каролины Костнер

Аделия Петросян была замечена на тренировке в мерче призёра ОИ-2014 Каролины Костнер
Комментарии

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян провела ледовую тренировку в спортивной форме, созданной в коллаборации бронзового призёра Олимпийских игр – 2014 итальянки Каролины Костнер с брендом одежды для фигурного катания Sagester. Кадры с фотосессии на льду Петросян опубликовала у себя в телеграм-канале.

Петросян после многолетнего сотрудничества покинула группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Точные причины прекращения сотрудничества обе стороны не озвучивали. О новом тренере фигуристки официальной информации на данный момент нет. Во время Олимпийских игр в Милане в Сети появлялись кадры, на которых Петросян общается с Костнер в ходе репетиции показательных выступлений, однако в дальнейшем о сотрудничестве фигуристок публично известно не было.

Костнер после завершения карьеры работает тренером и хореографом: на Олимпиаде в Милане она входила в команду серебряного призёра Игр Юмы Кагиямы, также итальянка консультирует других зарубежных фигуристов.

Материалы по теме
Где продолжит карьеру Петросян после ухода от Тутберидзе? Обсуждаем возможных тренеров
Где продолжит карьеру Петросян после ухода от Тутберидзе? Обсуждаем возможных тренеров
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android