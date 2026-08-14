Аделия Петросян была замечена на тренировке в мерче призёра ОИ-2014 Каролины Костнер

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян провела ледовую тренировку в спортивной форме, созданной в коллаборации бронзового призёра Олимпийских игр – 2014 итальянки Каролины Костнер с брендом одежды для фигурного катания Sagester. Кадры с фотосессии на льду Петросян опубликовала у себя в телеграм-канале.

Петросян после многолетнего сотрудничества покинула группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Точные причины прекращения сотрудничества обе стороны не озвучивали. О новом тренере фигуристки официальной информации на данный момент нет. Во время Олимпийских игр в Милане в Сети появлялись кадры, на которых Петросян общается с Костнер в ходе репетиции показательных выступлений, однако в дальнейшем о сотрудничестве фигуристок публично известно не было.

Костнер после завершения карьеры работает тренером и хореографом: на Олимпиаде в Милане она входила в команду серебряного призёра Игр Юмы Кагиямы, также итальянка консультирует других зарубежных фигуристов.