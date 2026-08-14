«Всё действительно круто, когда ты в хорошей компании». Загитова поделилась фото с отдыха

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова в социальных сетях поделилась фотографиями с отдыха.

Фото: Из личного архива Алины Загитовой

Фото: Из личного архива Алины Загитовой

Фото: Из личного архива Алины Загитовой

«Смотришь на это небо, ловишь тёплый ветер и понимаешь: всё действительно круто, когда ты в хорошей компании», — написала Загитова в телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Алины Загитовой

Фото: Из личного архива Алины Загитовой

Алине Загитовой 24 года. Она является второй в истории (после кореянки Ким Ю На) и первой в России фигуристкой, собравшей все возможные крупные титулы на взрослом и юниорском уровнях. На её счету золото Олимпийских игр 2018 года, победа на чемпионате мира — 2019 и золотая медаль чемпионата Европы 2018 года. Также Загитова является победительницей финалов взрослого и юниорского Гран-при ISU и чемпионкой мира среди юниоров.