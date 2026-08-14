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«Не спешите писать, что мы рехнулись». Александра Трусова завела ещё одну собаку

«Не спешите писать, что мы рехнулись». Александра Трусова завела ещё одну собаку
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года российская фигуристка Александра Трусова рассказала, что они с мужем Макаром Игнатовым завели ещё одну собаку.

«Не спешите писать в комментариях, что мы рехнулись: себе мы взяли только одну собаку! Её зовут Тао-Тао, в переводе с китайского это значит «персик». Мальчика зовут Тан-Тан («сахарок»), и его мы повезём в Москву в качестве подарка для кое-кого. Так что не надо думать, что у нас нет чувства меры.

Теперь мы занимаемся оформлением всех документов на собак, чтобы без проблем вернуться с ними домой – благо шоу закончились и график стал чуть свободнее. Собачки просто чудо, у меня сердце кровью обливается, когда я вспоминаю, в каких условиях они жили…» – написала Трусова в телеграм-канале.

Также Трусова рассказала, как они с Игнатовым приняли такое решение.

«Прошу хейтерам и нелюбителям собак проходить мимо. Мы странные люди, я этого не отрицаю. У нас огромное количество собак, и все прекрасно об этом знают, но мы зашли в ветеринарную клинику здесь случайно. Макар [Игнатов] зашёл и сказал, что там три собаки. Они сидят на прутьях, в стеклянных кубах. Я не знаю, сколько времени они там проводят, но это ужасно выглядит. У кошек хотя бы есть какие-то лежаночки. У собак – просто голые прутья.

Не знаю, возможно, у нас появится седьмая собака – именно в квартире седьмая, а так девятая. Но наше сердце с Макаром не позволяет оставить там. Мы понимаем, что нам и так тяжело, мы понимаем, что это огромная ответственность. Не знаю, насколько есть люди, которые нас понимают, но мы просто не можем их там оставить и сейчас пытаемся, чтобы ещё двух собак тоже кто-нибудь забрал», – сообщила Трусова.

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