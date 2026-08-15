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Денис Васильев пропустит сезон-2026/2027

Денис Васильев пропустит сезон-2026/2027
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Бронзовый призёр чемпионата Европы по фигурному катанию латвиец Денис Васильев заявил, что не будет участвовать в соревнованиях в предстоящем сезоне.

«В предстоящем сезоне я продолжу кататься и наберу кондиции в спокойном темпе, вне соревнований. Основной фокус смещается с изнурительной борьбы на турнирах в сторону личного художественного поиска и развития, движимого в первую очередь моей страстью. И мне нужно быть в очень хорошей физической форме, чтобы отправиться в это «путешествие за пределами проторённой дороги».

Я больше не являюсь членом национальной олимпийской команды и не имею никаких соглашений с федерацией, которые что-либо гарантировали бы. Очень рад, что у меня будет время, чтобы отдохнуть и восстановиться после шоу в Шампери. Удачи мне!» — написал Васильев на своей странице в социальной сети.

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