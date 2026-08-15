Российские фигуристы вылетят в Китай на этап юниорского Гран-при ISU 17 августа

Российские фигуристы вылетят в Китай для участия в этапе юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) вечером 17 августа. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Соревнования пройдут с 20 по 22 августа в Сиане. Они станут первым официальным международным стартом для фигуристов из России под эгидой ISU с 2022 года.

Из россиян в первом этапе Гран-при примут участие Лев Лазарев, София Дзепка (оба — одиночное катание), Полина Шешелева/Егор Карнаухов (спортивные пары), Мария Фефелова/Артём Валов (танцы на льду).

Напомним, 30 июня ISU допустил как юниоров, так и взрослых фигуристов до международных соревнований в нейтральном статусе. Первым стартом для взрослых спортсменов должен стать «челленджер» в Японии в начале сентября.