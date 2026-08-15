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Пётр Гуменник примет участие в открытой тренировке группы Этери Тутберидзе

Пётр Гуменник примет участие в открытой тренировке группы Этери Тутберидзе
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Чемпион России 2026 года, участник Олимпиады в Милане фигурист Пётр Гуменник примет участие в открытой тренировке группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, которая пройдёт 23 августа в Москве.

«По поводу подготовки Петра к Японии — запланированы три контрольно-проверочных мероприятия: проверка контента на соответствие новым правилам — её проведут наши технические специалисты и судьи, также будет участие в открытой тренировке штаба Этери Георгиевны Тутберидзе в Москве с прокатом произвольной программы, огромное спасибо тренерскому штабу, что предоставили нам такую возможность, и контрольный прокат короткой программы на мастер-классе Тамары Николаевны Москвиной в Игоре в конце августа, спасибо Тамаре Николаевне за это», — приводит слова тренера Гуменника Вероники Дайнеко ТАСС.

Напомним, Пётр примет участие в турнире серии «челленджер» в Японии в начале сентября.

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