Ирина Костылева: мы с Ленусей улетели в Египет!

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Елена Костылева отправилась на отдых в Египет после лечения травмы ягодичной мышцы. Об этом сообщила мать фигуристки Ирина Костылева.

«Мы с Ленусей улетели в Египет! Евгений Викторович [Плющенко] и Яна Александровна [Рудковская] отправили Ленусю отдохнуть на недельку к морю после пройденного курса физиопроцедур и лечения травмы. На лёд ещё рано. Спасибо им большое. Смена обстановки нам всем необходима», – написала Ирина Костылева в своём телеграм-канале.

Из-за полученной травмы Елена Костылева не сможет принять участие в предстоящем этапе юниорской серии Гран-при ISU в Китае. Её заменит София Дзепка.