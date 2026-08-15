Тренер Петра Гуменника рассказала о его готовности к первому старту сезона в Японии

Вероника Дайнеко, тренер чемпиона России по фигурному катанию Петра Гуменника, рассказала о подготовке ученика к первому старту сезона. Пётр выступит на турнире серии «челленджер» в Японии в начале сентября.

«Готовность, образно говоря, как готовность блюда в стадии: «А теперь доводим до готовности и украшаем». Шутка. Обе программы поставлены, с произвольной Пётр поедет к Даниилу Марковичу [Глейхенгаузу] на проверку и коррекцию, потом дома будет следить за правильностью исполнения постановки программы Александра Панфилова, а с короткой сейчас работает Николай Морошкин, Петя на связи с Ше-Линн Бурн, которая является постановщиком программы.

И, конечно, работа в оставшиеся до турнира дни будет [заключаться] в проверках и обдумывании стратегии, если что-то пойдёт не по графику. Мне хочется сказать огромное спасибо за Петра людям, которые делают его лучше в профессиональном плане, но это после турнира в Японии, если всё будет в лучшем виде, а то вдруг что-то не получится, всё-таки первый старт, а некоторые люди будут рады закидать всех причастных помидорами (смеётся)», – приводит слова Дайнеко ТАСС.