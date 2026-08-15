«Валиева идеальная, болельщиком Трусовой не являюсь». Ковтун — о возвращении фигуристок

Бывший российский фигурист Максим Ковтун высказался о возвращении в спорт чемпионки мира среди юниоров Камилы Валиевой, а также поделился мнением о серебряном призёре Олимпиады-2022 Александре Игнатовой (Трусовой).

«Как раз во вторник смотрел небольшой видеорепортаж Камилы Валиевой со сборов, как же прекрасно она сейчас выглядит! Не знаю, как объяснить, но понимаете, идеально всё — шаги, руки, скольжение. Человек просто создан для фигурного катания. Идеальная!

Сейчас это уже взрослая, осознанная девушка, с другим взглядом на мир. Она даже по-другому выглядит, это больше не ребёнок. Считаю везением, что нам предстоит увидеть в ближайшем будущем её катание в новом ключе. Конечно, осенью она будет ещё лучше, чем сейчас, на сборах. На них мы всегда прибавляем. Поэтому, конечно же, Валиева будет более уверенная и техничная. Прямо сейчас это всё нарабатывается, накатывается.

Кто мне более симпатична как фигуристка — Валиева или Трусова? Я априори не являюсь болельщиком Саши Трусовой. Это чисто дело вкуса! Просто не мой стиль, ну вот не моё. Она крутой и легендарный прыгальщик и всё такое, но у меня другой вкус!» – приводит слова Ковтуна Metro.