«В России его никуда не тянули». Хореограф Андрей Ежлов — об Александре Плющенко

Хореограф академии «Ангелы Плющенко» Андрей Ежлов выразил своё мнение об азербайджанском фигуристе Александре Плющенко.

«Парень спокойно растёт, развивается. В своём темпе — и, на мой взгляд, он оптимальный. Постепенно взрослеет не только женское одиночное катание, но и мужское. Уже не удивляет, когда фигуристы выходят на пик после 20 лет.

Допустим, если бы Сашу прессовали, выучил бы он четверные в 12 лет — и что? Во-первых, неизвестно, как бы всё пошло. Во-вторых, продолжил бы он их прыгать, условно, к 17-18 годам? Может, сломался бы — и всё.

Сейчас, считаю, ему нужно немного набрать мышечную массу, особенно в ногах. У нас есть очень крутой специалист по этой части – думаю, он поможет ему. Благодаря более сильным ногам увеличится и высота прыжка. Так что через пару лет парень спокойно укрепится и запрыгает четверные. Сейчас он прыгает тройной аксель – пока в «галку» (с недокрутом), но думаю, через пару месяцев или около того всё будет нормально.

Критиковать, считаю, его не за что. Он катается у своего отца, никому не мешает. В России его особенно никуда не тянули на высокие места. Ладно, если бы он без четверных боролся с парнями с ультра-си. Тогда я понял бы критику.

Но ведь не было такого. Так что полагаю, парня надо оставить в покое. Пусть работает в своём темпе, а мы посмотрим, к чему это приведёт в будущем», — приводит слова Ежлова «РИА Новости Спорт».