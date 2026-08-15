Аделия Петросян показала, как проводит тренировку в зале

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян показала, как тренируется в зале. Видео фигуристка опубликовала на своей странице в соцсети.

Петросян после многолетнего сотрудничества покинула группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Точные причины прекращения совместной работы не озвучивали. Информации о новом тренерском штабе фигуристки на данный момент нет. Недавно PR-менеджер спортсменки Нина Пономарёва намекнула на возвращение Аделии к тренировкам, однако отказалась раскрывать подробности.

В феврале 2026 года Петросян выступила на Олимпийских играх в Милане, где заняла шестое место.