София Дзепка поделилась фото из Сианя с юниорами сборной России перед этапом Гран-при ISU

Победительница финала Гран-при России среди юниоров фигуристка София Дзепка опубликовала у себя в телеграм-канале фото, сделанное в китайском городе Сиань по прибытии спортсменов юниорской сборной России на этап Гран-при ISU. На фото, помимо Дзепки, запечатлены все фигуристы, которые выступят на турнире – Лев Лазарев (одиночное катание), Полина Шешелева и Егор Карнаухов (спортивные пары), Мария Фефелова и Артём Валов (танцы на льду).

Фото: Личный архив Софии Дзепки

Выступления Дзепки запланированы на 20 августа (четверг) и 21 августа (пятница). Короткие программы у девушек начнутся в 10:30 мск 20 августа, произвольные – в 9:30 мск 21 августа. Российские фигуристы выступят на этапе Гран-при в Китае в нейтральном статусе.