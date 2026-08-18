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Лукашова обратилась к тренерскому штабу Соколовской после ухода из её группы

Лукашова обратилась к тренерскому штабу Соколовской после ухода из её группы
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Российская фигуристка-юниорка Валерия Лукашова обратилась к штабу Светланы Соколовской после ухода из группы тренера.

«Хочу поблагодарить Светлану Владимировну Соколовскую, Станислава Владимировича Захарова, Виталия Юрьевича Бутикова, Анну Валерьевну Билибину, Михаила Михайловича Панарина и весь штаб за важный этап, опыт и поддержку.

Отдельная благодарность Татьяне Александровне Навке за возможность работать и тренироваться на льду её школы.

Также благодарю Петра Чернышова, Никиту Михайлова и Никиту Кацалапова за совместную работу, а спортсменов штаба — за отношение и поддержку.

Наш совместный этап подошёл к завершению. Он дал мне многое не только в спорте, и я искренне ценю всё, что было за это время. Ни о чём не жалею и всегда буду рада новой встрече», – написала Лукашова у себя в телеграм-канале.

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