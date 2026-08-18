ЮГП в Сиане: даты проведения, расписание, участники, призовые, где смотреть

В четверг, 20 августа, в Сиане, Китай, стартует первый этап Гран-при ISU среди юниоров сезона-2026/2027. В турнире примут участие российские фигуристы, которые выступят во всех дисциплинах в нейтральном статусе. Среди россиян квоты на участие в соревнованиях в Китае получили София Дзепка, Лев Лазарев (оба – одиночное катание), Мария Фефелова/Артём Валов (танцы на льду), Полина Шешелева/Егор Карнаухов (спортивные пары). Турнир в России официально покажет Okko.

Соревнования пройдут с 20 по 22 августа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием юниорского этапа Гран-при в Сиане.

Фигурное катание. Этап Гран-при ISU среди юниоров, Сиань. Расписание соревнований:

20 августа, четверг

Танцы на льду, ритм-танец — 7:00.

Девушки, короткая программа — 10:30.

Спортивные пары, короткая программа — 15:30.

21 августа, пятница

Юноши, короткая программа — 5:15.

Танцы на льду, произвольный танец — 9:30.

Девушки, произвольная программа — 12:45.

22 августа, суббота

Юноши, произвольная программа — 6:00.

Спортивные пары, произвольная программа — 10:40.

Также «Чемпионат» предлагает ознакомиться с некоторыми участниками соревнований в Сиане из других стран.

США: Патрик Блэквелл, Закари Лопинто, Анника Чао (все – одиночное катание), София Ярмок/Люк Витковски, Алёна Керр/Сэм Херберт, Бэйлен Тач/Николай Аптер (все – парное катание), Джейн Кэлхун/Марк Желтышев, Аннелиз Стаперт/Максим Коротков (все – танцы на льду).

Япония: Дайя Эбихара, Хаято Оказаки, Карин Миязаки, Каоруко Вада (все — одиночное катание), Аюми Шибаяма/Томоки Кимура (танцы на льду).

С полным списком участников соревнований можно ознакомиться на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).