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Гран-при по фигурному катанию среди юниоров 2026 в Сиане: состав участников

Этап Гран-при ISU среди юниоров в Сиане — 2026: состав участников
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В четверг, 20 августа, в Сиане, Китай, стартует первый этап Гран-при ISU среди юниоров сезона-2026/2027. В турнире примут участие российские фигуристы, которые выступят во всех дисциплинах в нейтральном статусе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком участников от России, а также от некоторых других стран на этом турнире.

Фигурное катание. Этап Гран-при ISU среди юниоров, Сиань. Список участников (частично):

Россия: София Дзепка, Лев Лазарев (оба — одиночное катание), Полина Шешелева/Егор Карнаухов (спортивные пары), Мария Фефелова/Артём Валов (танцы на льду);

США: Пэтрик Блэкуэлл, Закари Лопинто, Анника Чао (все – одиночное катание), София Ярмок/Люк Витковски, Алёна Керр/Сэм Херберт, Байлен Тайч/Николай Аптер (все – парное катание), Джейн Кэлхун/Марк Желтышев, Аннелиз Стаперт/Максим Коротков (все – танцы на льду);

Япония: Даия Эбихара, Хаято Окадзаки, Карин Миязаки, Каоруко Вада (все — одиночное катание), Аюми Сибаяма/Томоки Кимура (танцы на льду).

22 августа в 10:40 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция произвольной программы спортивных пар.
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