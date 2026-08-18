«Айсберги фигурного катания». Ягудин — о возвращении Валиевой и Трусовой

Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2002 года Алексей Ягудин прокомментировал получение российскими спортсменами нейтрального статуса и возвращение Камилы Валиевой и Александры Трусовой на соревновательную арену.

«Касательно нейтрального статуса тех спортсменов наших, которые уже получили: искренние поздравления! Вы ждали этого не один год. Из года в год ты начинаешь потихонечку терять ощущение, что это возможно. Но я верил, что всё равно придёт то время, когда мы будем на мировой арене. И как мы видим, всё-таки получают спортсмены нейтральный статус.

Такие айсберги фигурного катания, как Валиева и Трусова, безусловно, станут украшением любого спортивного мероприятия. Именно спортивного, где есть оценки, есть соревновательные программы. Года четыре, лет так пять-шесть назад я бы сказал: не верю. И я говорил, что не верил в возвращение Валиевой, я не верил в возвращение Трусовой. Даже не то что в возвращение, а в то, что мы увидим их вновь на соревновательной арене. Приятно осознавать, что я был неправ. Нашли в себе силы. Это единицы могут, после того как ты уже прошёл Олимпийское движение, Олимпийский турнир, вновь быть там», — приводит слова Ягудина телеграм-канал «Евтушенко Live».