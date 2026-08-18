Косторная приостановила тренировки по медицинским показаниям

Чемпионка Европы 2020 года в одиночном катании Алёна Косторная на данный момент не тренируется по медицинским показаниям. Об этом сообщает Ирина Костылева, мать фигуристки Елены Костылевой.

«Не знаю, секрет ли это, но Алёнка по медицинским показаниям пока тренироваться не может. Вот и приходится шину подбрасывать вместо партнёрши. А вообще они огромные молодцы – Алёнка и Гоша», — написала на своей странице в соцсети Костылева.

В 2023 году спортсменка перешла в парное катание и выступает со своим мужем Георгием Куницей. Спортсмены пропустили предыдущий сезон из-за беременности фигуристки. Осенью 2025 года у пары родился сын Дмитрий.