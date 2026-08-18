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«Это же безумно интересные задачи». Москвина — о своей мотивации

«Это же безумно интересные задачи». Москвина — о своей мотивации
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала о своей мотивации в работе при подготовке спортивных пар к новому сезону.

«Это же безумно интересные задачи: как преодолеть сложности своей профессии, как не позволить этим сложностям на тебя подействовать, как преодолеть некоторую степень однообразия, найти мотивацию, приёмы вдохновения, чтобы работа стала максимально интересной для тебя самой. Наконец, как найти и организовать специалистов со стороны, от которых я смогу позаимствовать какие-то новые идеи, получить какой-то дополнительный азарт», — приводит слова Москвиной «Мир фигурного катания».

В июне тренер отметила своё 85-летие.

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