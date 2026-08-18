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Нэйтан Чен начал обучение в медицинской школе Гарварда

Нэйтан Чен начал обучение в медицинской школе Гарварда
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Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира американский фигурист Нэйтан Чен начал обучение в медицинской школе Гарварда. Об этом сообщила пресс-служба университета на своей странице в соцсети, опубликовав совместное фото Чена с олимпийской чемпионкой 1956 года Тенли Олбрайт, которая является выпускницей этого учебного заведения. Олбрайт посетила церемонию вручения белых халатов новым студентам.

Фото: Аккаунт Harvardmed в соцсети

Нэйтан Чен стал первым фигуристом в истории, исполнившим на Олимпийских играх шесть четверных прыжков в произвольной программе. После Олимпиады в Пекине спортсмен не выходил на соревновательный лёд. В 2024 году он закончил Йельский университет.

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