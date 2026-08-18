«Дело не в вас. Дело во мне. Мне это необходимо». Ангелопол заявил, что уходит из соцсетей

Российский фигурист Валерий Ангелопол, выступающий в танцах на льду, заявил, что больше не будет вести страницы в социальных сетях.

«Социальные сети давно превратились в помойку. Жёлтая пресса, показуха, понты, чужая жизнь напоказ, попытки казаться теми, кем люди не являются. И чем дальше, тем меньше мне хочется иметь к этому отношение.

Жизнь, которую я когда-то здесь показывал, давно закончилась. Я её меняю – тихо, без необходимости кому-либо об этом рассказывать.

И да, Валерий-фигурист, Валерий как публичный человек, Валерий как человек, который должен что-то постоянно транслировать, – закончился. Не в переносном смысле. Эта глава закрыта.

Не хочу ничего предавать огласке. Но, дабы успокоить вас, скажу одно: у меня наконец-то всё хорошо. Это не провал и не очередной шаг назад. Это путь очищения. Путь к себе, к душевному спокойствию и к тому, что действительно имеет для меня значение.

Можете говорить сколько угодно, что я в очередной раз сошёл с ума. Возможно, со стороны это действительно так и выглядит. Но я просто выбираю спокойствие. Выбираю беречь своё счастье, свои чувства и то, что наконец заставляет меня чувствовать себя живым.

Дело не в вас. Дело во мне. Мне это необходимо. Только я. Только мой мир. Только счастье. Убедительная просьба: после моего исчезновения не беспокоить моих родственников, друзей – даже бывших и людей, с которыми я когда-либо контактировал.

Во-первых, лишь очень небольшой круг людей будет знать, где я и что со мной происходит. Эти люди никогда не станут выдавать вам информацию обо мне. А если какая-то информация и появится, она в любом случае будет жёстко отфильтрована и не должна восприниматься как полная картина происходящего.

Во-вторых, мой круг общения за последнее время значительно сузился. Даже люди, которые долгие годы были рядом со мной публично, сегодня могут не иметь ко мне никакого отношения. У них есть собственная жизнь, и они