Мишина и Галлямов выступят на закрытых контрольных прокатах сборной Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге сейчас проходят контрольные прокаты сборной Санкт-Петербурга по фигурному катанию среди юниоров. В рамках прокатов спортивных пар ожидается выступление бронзовых призёров Олимпийских игр, чемпионов мира и Европы Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, они заявлены на прокаты вне конкурса. Имена фигуристов появились в стартовых списках на сайте Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга. Мероприятие проходит на их домашнем катке, где тренируются спортсмены клуба Тамары Москвиной.

Пока ещё неизвестно, получили ли Мишина и Галлямов нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях.