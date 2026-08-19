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Мишина и Галлямов выступят на закрытых контрольных прокатах сборной Санкт-Петербурга

Мишина и Галлямов выступят на закрытых контрольных прокатах сборной Санкт-Петербурга
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В Санкт-Петербурге сейчас проходят контрольные прокаты сборной Санкт-Петербурга по фигурному катанию среди юниоров. В рамках прокатов спортивных пар ожидается выступление бронзовых призёров Олимпийских игр, чемпионов мира и Европы Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, они заявлены на прокаты вне конкурса. Имена фигуристов появились в стартовых списках на сайте Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга. Мероприятие проходит на их домашнем катке, где тренируются спортсмены клуба Тамары Москвиной.

Пока ещё неизвестно, получили ли Мишина и Галлямов нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях.

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