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Мишина и Галлямов выступили с произвольной программой на контрольных прокатах в Петербурге

Мишина и Галлямов выступили с произвольной программой на контрольных прокатах в Петербурге
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Российские фигуристы, чемпионы мира и Европы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступили с произвольной программой «Грёзы любви» на контрольных прокатах сборной Санкт-Петербурга. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата».

В программе фигуристы сделали каскад тройной сальхов — ойлер — тройной сальхов с ошибкой на выезде со второго прыжка, сольный тройной тулуп, тройную подкрутку, выброс тройной флип, выброс тройной риттбергер, тодес назад-наружу, поддержки пятой и третьей группы.

С произвольной программой «Грёзы любви» Мишина и Галлямов выступали в сезоне-2023/2024. Фигуристы выиграли чемпионат России — 2024 и Спартакиаду сильнейших спортсменов.

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