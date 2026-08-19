Мишина и Галлямов выступили с произвольной программой на контрольных прокатах в Петербурге

Российские фигуристы, чемпионы мира и Европы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступили с произвольной программой «Грёзы любви» на контрольных прокатах сборной Санкт-Петербурга. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата».

В программе фигуристы сделали каскад тройной сальхов — ойлер — тройной сальхов с ошибкой на выезде со второго прыжка, сольный тройной тулуп, тройную подкрутку, выброс тройной флип, выброс тройной риттбергер, тодес назад-наружу, поддержки пятой и третьей группы.

С произвольной программой «Грёзы любви» Мишина и Галлямов выступали в сезоне-2023/2024. Фигуристы выиграли чемпионат России — 2024 и Спартакиаду сильнейших спортсменов.