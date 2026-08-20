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ISU Юниорский гран-при. Спортивные пары. Короткая программа
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София Дзепка чисто провела тренировку перед короткой программой на первом этапе ЮГП ISU

София Дзепка чисто провела тренировку перед короткой программой на первом этапе ЮГП ISU
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Российская фигуристка София Дзепка чисто провела заключительную тренировку перед стартом короткой программы на первом этапе юниорской серии Гран-при ISU в Сиане, Китай. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

Спортсменка исполняла прогон короткой программы, в ходе которого чисто сделала двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип — тройной тулуп. Вне прогона 17-летняя фигуристка выполнила четыре чистых четверных тулупа (два — в каскаде с двойным).

Выступление Софии в короткой программе состоится сегодня, она выйдет на лёд в 13:45 мск.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2026/27. Этап 1, Сиань, Китай
Девушки. Короткая программа
20 августа 2026, четверг. 10:30 МСК
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