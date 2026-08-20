София Дзепка чисто провела тренировку перед короткой программой на первом этапе ЮГП ISU

Российская фигуристка София Дзепка чисто провела заключительную тренировку перед стартом короткой программы на первом этапе юниорской серии Гран-при ISU в Сиане, Китай. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

Спортсменка исполняла прогон короткой программы, в ходе которого чисто сделала двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип — тройной тулуп. Вне прогона 17-летняя фигуристка выполнила четыре чистых четверных тулупа (два — в каскаде с двойным).

Выступление Софии в короткой программе состоится сегодня, она выйдет на лёд в 13:45 мск.