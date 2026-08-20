«Две недели до первых стартов за 4 года». Трусова опубликовала фото с тренировки

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова опубликовала фото с тренировки после возвращения из поездки в Китай.

Фото: Из личного архива Александры Трусовой

Фото: Из личного архива Александры Трусовой

«Выйти на лёд с утра пораньше сразу по возвращении из поездки — лучший метод борьбы с джетлагом.

P.S. Две недели до первых стартов за 4 года!» — написала Трусова у себя в телеграм-канале.

Спортсменка выступит на турнире серии «челленджер» Kinoshita Group Cup. Соревнования пройдут в Токио, Япония, с 4 по 6 сентября и станут для россиян первым возвращением на международную арену на взрослом уровне после отстранения. Российские фигуристы допущены к стартам в нейтральном статусе.