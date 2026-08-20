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В новой произвольной программе Гуменник будет воплощать образ Шекспира

В новой произвольной программе Гуменник будет воплощать образ Шекспира
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Чемпион России 2026 года, участник Олимпиады в Милане фигурист Пётр Гуменник в новой произвольной программе на сезон-2026/2027 предстанет в образе Шекспира. Об этом сообщает телеграм-канал Best Gumennik.

Постановщиком выступил Даниил Глейхенгауз. Программа создана по фильму американского режиссёра Хлои Чжао Hamnet («Хамнет: История, вдохновившая «Гамлета»). Музыка — Richter: On The Nature Of Daylight (by Max Richter Orchestra, Lorenz Dangel), Dona Nobis Pacem 2 (by Max Richter).

Спортсмен примет участие на турнире серии «челленджер» Kinoshita Group Cup. Соревнования пройдут в Токио, Япония, с 4 по 6 сентября и станут для россиян первым возвращением на международную арену на взрослом уровне после отстранения.

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