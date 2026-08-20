15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ISU Юниорский гран-при. Девушки. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
12:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Этап ЮГП в Сиане 2026 — онлайн-трансляция соревнований 21 августа начнется в 5:15, Дзепка

Этап ЮГП в Сиане — 2026: онлайн-трансляция соревнований 21 августа начнётся в 5:15
Комментарии

Завтра, 21 августа, продолжится первый этап Гран-при среди юниоров в Сиане, Китай, на котором выступят российские спортсмены. В прямом эфире соревнования покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию первого этапа Гран-при среди юниоров.

Завтра, 21 августа, на этапе Гран-при выступят российские фигуристы София Дзепка, Лев Лазарев (одиночное катание) и Мария Фефелова и Артём Валов (танцы на льду).

По итогам коротких программ София Дзепка и дуэт Мария Фефелова/Артём Валов лидируют в своих видах.

Турнир в Сиане – первый для российских юниоров международный старт за четыре года.

22 августа в 10:40 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция произвольной программы спортивных пар.
Материалы по теме
Российские фигуристы захватили лидерство в трёх видах программы на этапе ЮГП ISU в Сиане