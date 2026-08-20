Этап ЮГП в Сиане — 2026: онлайн-трансляция соревнований 21 августа начнётся в 5:15

Завтра, 21 августа, продолжится первый этап Гран-при среди юниоров в Сиане, Китай, на котором выступят российские спортсмены. В прямом эфире соревнования покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию первого этапа Гран-при среди юниоров.

Завтра, 21 августа, на этапе Гран-при выступят российские фигуристы София Дзепка, Лев Лазарев (одиночное катание) и Мария Фефелова и Артём Валов (танцы на льду).

По итогам коротких программ София Дзепка и дуэт Мария Фефелова/Артём Валов лидируют в своих видах.

Турнир в Сиане – первый для российских юниоров международный старт за четыре года.

22 августа в 10:40 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция произвольной программы спортивных пар.