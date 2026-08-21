Этап ЮГП в Сиане — 2026: во сколько выступят российские фигуристы 21 августа

Сегодня, 21 августа, продолжится первый этап юниорского Гран-при по фигурному катанию 2026 года в Сиане, Китай. Во второй день фигуристы выступят со своими произвольными программами (танцевальные дуэты и девушки), а также юноши представят свои короткие программы.

Фигурное катание. Первый этап юниорского Гран-при в Сиане. Расписание выступлений российских фигуристов на 21 августа (время московское):

8:30. Лев Лазарев (юноши, короткая программа);

12:12. Мария Фефелова и Артём Валов (танцы на льду, произвольная программа);

17:45. София Дзепка (девушки, произвольная программа).

Соревнования проходят с 20 по 22 августа.

22 августа в 10:40 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция произвольной программы спортивных пар.