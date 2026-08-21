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ISU Юниорский гран-при. Девушки. Произвольная программа
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«Они сделали максимум». Тренер Горшков — о ритм-танце Фефеловой и Валова на этапе Гран-при

«Они сделали максимум». Тренер Горшков — о ритм-танце Фефеловой и Валова на этапе Гран-при
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Российский тренер Алексей Горшков оценил выступление своих подопечных Марии Фефеловой и Артёма Валова в ритм-танце на этапе юниорского Гран-при ISU в Сиане. Дуэт занимает промежуточное первое место, набрав 63,10 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2026/27. Этап 1, Сиань, Китай
Танцы на льду. Ритм-танец
20 августа 2026, четверг. 07:00 МСК
Окончено
1
Россия
2
Италия
3
США

«Мы довольны прокатом ребят. Они сделали максимум, справились с грузом волнения. Сегодня я горжусь нашими спортсменами, но работа ещё не доделана. В произвольном танце постараемся показать всё, на что мы способны», – приводит слова Горшкова «РИА Новости Спорт».

Произвольные программы танцевальных дуэтов начнутся сегодня, 21 августа, в 9:30 мск.

Российские фигуристы выступают на турнире в нейтральном статусе.

22 августа в 10:40 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция произвольной программы спортивных пар.