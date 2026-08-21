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Лев Лазарев выиграл в короткой программе на этапе юниорского Гран‑при в Китае

Лев Лазарев выиграл в короткой программе на этапе юниорского Гран‑при в Китае
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21 августа продолжился первый этап Гран-при среди юниоров в Сиане (Китай). Во второй день соревнований юноши представили короткие программы.

Российский фигурист Лев Лазарев по итогам короткой программы набрал 86,76 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2026/27. Этап 1, Сиань, Китай
Юноши. Короткая программа
21 августа 2026, пятница. 05:15 МСК
Окончено
1
Лев Лазарев
Россия
86.76
2
Ли Яньхао
Новая Зеландия
83.59
3
Грейсон Лонг
Канада
78.45

Вторым стал представитель Новой Зеландии Ли Яньхао с 83,59 балла. Третье место занял канадец Грейсон Лонг — у него 78,45 балла.

21 августа в Сиане также пройдут соревнования в произвольном танце у пар и произвольной программе у девушек.

Это первое международное соревнование для отечественных фигуристов на международной арене за четыре года. Соревнования проходят с 20 по 22 августа. Спортсмены из России выступают в нейтральном статусе.

22 августа в 10:40 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция произвольной программы спортивных пар.
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