Лев Лазарев выиграл в короткой программе на этапе юниорского Гран‑при в Китае

21 августа продолжился первый этап Гран-при среди юниоров в Сиане (Китай). Во второй день соревнований юноши представили короткие программы.

Российский фигурист Лев Лазарев по итогам короткой программы набрал 86,76 балла.

Вторым стал представитель Новой Зеландии Ли Яньхао с 83,59 балла. Третье место занял канадец Грейсон Лонг — у него 78,45 балла.

21 августа в Сиане также пройдут соревнования в произвольном танце у пар и произвольной программе у девушек.

Это первое международное соревнование для отечественных фигуристов на международной арене за четыре года. Соревнования проходят с 20 по 22 августа. Спортсмены из России выступают в нейтральном статусе.

22 августа в 10:40 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция произвольной программы спортивных пар.