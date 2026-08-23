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Лев Лазарев опубликовал пост после победы на этапе ЮГП ISU — 2026 в Сиане

Лев Лазарев опубликовал пост после победы на этапе ЮГП ISU — 2026 в Сиане
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Российский фигурист Лев Лазарев опубликовал пост после победы на этапе юношеского этапа Гран-при ISU – 2026 в китайском Сиане. Лазарев выиграл соревнования, набрав 250,21 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2026/27. Этап 1, Сиань, Китай
Юноши. Произвольная программа
22 августа 2026, суббота. 06:00 МСК
Окончено
1
Лев Лазарев
Россия
250.21
2
Ли Яньхао
Новая Зеландия
230.89
3
Даия Эбихара
Япония
219.76

«Мой первый международный турнир подошёл к концу!

Огромное спасибо всем за поддержку в течение этой недели! Даже не ожидал, что за время этапа Гран-при в Сиане на меня подпишутся целых три тысячи человек! Хочу поблагодарить моих тренеров за подготовку.

Спасибо друзьям, сестре, родителям за то, что всё время были на связи! Увидимся в Бангкоке!» – написал Лазарев в своём телеграм-канале.

Российские фигуристы выиграли все четыре вида программы на этапе в Сиане. В соревнованиях у девушек чемпионкой стала София Дзепка, в парном катании победу одержали Полина Шешелева/Егор Карнаухов, а у танцевальных дуэтов не было равных Марии Фефеловой/Артёму Валову.