Лев Лазарев опубликовал пост после победы на этапе ЮГП ISU — 2026 в Сиане

Российский фигурист Лев Лазарев опубликовал пост после победы на этапе юношеского этапа Гран-при ISU – 2026 в китайском Сиане. Лазарев выиграл соревнования, набрав 250,21 балла.

«Мой первый международный турнир подошёл к концу!

Огромное спасибо всем за поддержку в течение этой недели! Даже не ожидал, что за время этапа Гран-при в Сиане на меня подпишутся целых три тысячи человек! Хочу поблагодарить моих тренеров за подготовку.

Спасибо друзьям, сестре, родителям за то, что всё время были на связи! Увидимся в Бангкоке!» – написал Лазарев в своём телеграм-канале.

Российские фигуристы выиграли все четыре вида программы на этапе в Сиане. В соревнованиях у девушек чемпионкой стала София Дзепка, в парном катании победу одержали Полина Шешелева/Егор Карнаухов, а у танцевальных дуэтов не было равных Марии Фефеловой/Артёму Валову.