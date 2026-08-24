София Дзепка поделилась фотографиями с закулисья юниорского Гран-при в Сиане

Российская фигуристка София Дзепка поделилась фотографиями с первого этапа серии Гран-при ISU среди юниоров, который проходил в Сиане, Китай. Спортсменка завоевала золото, получив за две программы 213,28 балла.

Фото: Из личного архива Софии Дзепки

Фото: Из личного архива Софии Дзепки

Фото: Из личного архива Софии Дзепки

Фото: Из личного архива Софии Дзепки

Фото: Из личного архива Софии Дзепки

Международный союз конькобежцев (ISU) обновил мировой рейтинг фигуристов. После выступления на первом этапе Гран-при среди юниоров в Китае первые очки получили российские фигуристы София Дзепка, Лев Лазарев (оба — одиночное катание), Мария Фефелова и Артём Валов (танцы на льду), Полина Шешелева и Егор Карнаухов (парное катание). Помимо юниоров, в рейтинге также присутствуют участники Олимпиады 2026 года в Милане Пётр Гуменник (69-е место, 709 очков) и Аделия Петросян (74-е, 709).