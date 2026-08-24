«Всем привет! Меня зовут Луна». Алина Загитова завела чёрного той-пуделя

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова в социальных сетях сообщила, что у неё появилась собака.

Фото: Из личного архива Алины Загитовой

«Всем привет! Меня зовут Луна», – написала Загитова в телеграм-канале.

У Загитовой уже есть акита-ину Масару, подаренная в 2018 году премьер-министром Японии Синдзо Абэ, чихуахуа Кнопа и мальтипу Шанти.

Алине Загитовой 24 года. Она является второй в истории (после кореянки Ким Ю На) и первой в России фигуристкой, собравшей все возможные крупные титулы на взрослом и юниорском уровнях. На её счету золото Олимпийских игр 2018 года, победа на чемпионате мира — 2019 и золотая медаль чемпионата Европы 2018 года. Также Загитова является победительницей финалов взрослого и юниорского Гран-при ISU и чемпионкой мира среди юниоров.