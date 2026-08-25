Полина Шешелева опубликовала пост после победы на этапе ЮГП ISU — 2026 в Сиане

Российская фигуристка Полина Шешелева, выступающая в парном катании с Егором Карнауховым, опубликовала пост, где поблагодарила тренерский штаб после победы на этапе юношеского этапа Гран-при ISU – 2026 в китайском Сиане. Пара выиграла соревнования, набрав 191,84 балла.

«Спасибо большое всем нашим тренерам за подготовку!» — написала Шешелева в своём телеграм-канале.

Российские фигуристы выиграли все четыре вида программы на этапе в Сиане. В соревнованиях у девушек чемпионкой стала София Дзепка, в мужском одиночном катании победил Лев Лазарев, а у танцевальных дуэтов золото завоевали Мария Фефелова/Артём Валов.

Старт в Сиане — это первое международное соревнование для отечественных фигуристов на международной арене за четыре года. Соревнования проходили с 20 по 22 августа. Спортсмены из России выступали в нейтральном статусе.