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Полина Шешелева опубликовала пост после победы на этапе ЮГП ISU — 2026 в Сиане

Полина Шешелева опубликовала пост после победы на этапе ЮГП ISU — 2026 в Сиане
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Российская фигуристка Полина Шешелева, выступающая в парном катании с Егором Карнауховым, опубликовала пост, где поблагодарила тренерский штаб после победы на этапе юношеского этапа Гран-при ISU – 2026 в китайском Сиане. Пара выиграла соревнования, набрав 191,84 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2026/27. Этап 1, Сиань, Китай
Спортивные пары. Произвольная программа
22 августа 2026, суббота. 10:40 МСК
Окончено
1
Россия
2
Китай
3
Китай

«Спасибо большое всем нашим тренерам за подготовку!» — написала Шешелева в своём телеграм-канале.

Российские фигуристы выиграли все четыре вида программы на этапе в Сиане. В соревнованиях у девушек чемпионкой стала София Дзепка, в мужском одиночном катании победил Лев Лазарев, а у танцевальных дуэтов золото завоевали Мария Фефелова/Артём Валов.

Старт в Сиане — это первое международное соревнование для отечественных фигуристов на международной арене за четыре года. Соревнования проходили с 20 по 22 августа. Спортсмены из России выступали в нейтральном статусе.

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