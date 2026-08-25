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«Я её увидела случайно». Шешелева — о встрече с любимой парницей Вэньцзин Суй

«Я её увидела случайно». Шешелева — о встрече с любимой парницей Вэньцзин Суй
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Российская фигуристка Полина Шешелева, выступающая в парном катании с Егором Карнауховым, рассказала о встрече с её любимой парницей олимпийской чемпионкой китаянкой Вэньцзин Суй на юниорском этапе Гран-при в Сиане, Китай.

«Я её увидела случайно. Я сидела в поддержке и увидела знакомое лицо, присмотрелась, потом узнала. Когда она шла мимо нас, мы попросили сфоткаться.

Они очень хорошо катаются. Я не знаю из-за чего она мне нравится, просто нравится», — сказала Шешелева в интервью Первому каналу.

Российская пара выиграла первый этап юношеского этапа Гран-при ISU – 2026 в китайском Сиане, набрав 191,84 балла.

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