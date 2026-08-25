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Шешелева и Карнаухов рассказали о самых неожиданных поздравлениях после ЮГП в Сиане

Шешелева и Карнаухов рассказали о самых неожиданных поздравлениях после ЮГП в Сиане
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Российские фигуристы Полина Шешелева и Егор Карнаухов рассказали, от кого получили самые неожиданные поздравления с победой на первом этапе юниорской серии Гран-при в Сиане, Китай. Спортсмены завоевали золото, набрав 191,84 балла, и обошли ближайших соперников на 34,32 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2026/27. Этап 1, Сиань, Китай
Спортивные пары. Произвольная программа
22 августа 2026, суббота. 10:40 МСК
Окончено
1
Россия
2
Китай
3
Китай

Карнаухов: Мне, кстати, друг написал. Мы, наверное, лет десять с ним не общались. Я тогда ещё в Тюмени тренировался, он в Тобольске. Очень-очень давний друг написал. У меня даже не было его контакта. Поздравил меня. Он сейчас сам не следит за фигурным катанием, уже давно не занимается. Сказал, что где-то вот увидел в новостях.

Шешелева: Мне давняя подруга написала, с которой мы тоже уже не общаемся давно. Она пожелала удачи сначала, а потом сказала: «Молодцы», — сказали фигуристы в интервью Первому каналу.

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