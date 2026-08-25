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Шешелева и Карнаухов сравнили золото ЮГП в Сиане с подаренным iPhone 18

Шешелева и Карнаухов сравнили золото ЮГП в Сиане с подаренным iPhone 18
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Российские фигуристы Полина Шешелева и Егор Карнаухов сравнили ощущения от победы на первом этапе юниорской серии Гран-при в Сиане, Китай, с чувствами от подаренного iPhone 18.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2026/27. Этап 1, Сиань, Китай
Спортивные пары. Произвольная программа
22 августа 2026, суббота. 10:40 МСК
Окончено
1
Россия
2
Китай
3
Китай

Карнаухов: Я думаю, это можно сравнить с тем, когда у тебя день рождения и тебе дарят какой-то приятный подарок.

Шешелева: Прям очень приятный, который ты долго ждал.

Карнаухов: Да, там, iPhone 18, наверное. На терабайт.

Шешелева: Бордовый, на 512 мегабайт.

Карнаухов: Ни на что не намекаю, да, — сказала спортивная пара в интервью Первом