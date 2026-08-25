Шешелева и Карнаухов сравнили золото ЮГП в Сиане с подаренным iPhone 18
Российские фигуристы Полина Шешелева и Егор Карнаухов сравнили ощущения от победы на первом этапе юниорской серии Гран-при в Сиане, Китай, с чувствами от подаренного iPhone 18.
Карнаухов: Я думаю, это можно сравнить с тем, когда у тебя день рождения и тебе дарят какой-то приятный подарок.
Шешелева: Прям очень приятный, который ты долго ждал.
Карнаухов: Да, там, iPhone 18, наверное. На терабайт.
Шешелева: Бордовый, на 512 мегабайт.
Карнаухов: Ни на что не намекаю, да, — сказала спортивная пара в интервью Первом