Шешелева и Карнаухов сравнили золото ЮГП в Сиане с подаренным iPhone 18

Российские фигуристы Полина Шешелева и Егор Карнаухов сравнили ощущения от победы на первом этапе юниорской серии Гран-при в Сиане, Китай, с чувствами от подаренного iPhone 18.

Карнаухов: Я думаю, это можно сравнить с тем, когда у тебя день рождения и тебе дарят какой-то приятный подарок.

Шешелева: Прям очень приятный, который ты долго ждал.

Карнаухов: Да, там, iPhone 18, наверное. На терабайт.

Шешелева: Бордовый, на 512 мегабайт.

Карнаухов: Ни на что не намекаю, да, — сказала спортивная пара в интервью Первом